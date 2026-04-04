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estados unidos Trump assina decreto para regular esportes universitários As mudanças devem entrar em vigor em 1º de agosto, e as instituições que permitirem atletas que não atendam aos critérios correm o risco de perder o financiamento federal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira um decreto para regular os esportes universitários, devido a mudanças normativas que permitem aos estudantes atletas receber uma compensação financeira.

O decreto instrui a National Collegiate Athletic Association (NCAA) a criar regras que permitam aos atletas universitários competir por um período "não superior a cinco anos". Também solicita a implementação de normas que permitam que eles mudem de instituição de ensino apenas uma vez até a formatura sem terem que ficar de fora por uma temporada.

As mudanças devem entrar em vigor em 1º de agosto e as instituições que permitirem atletas que não atendam aos critérios correm o risco de perder o financiamento federal.

Segundo Trump, a flexibilização de "normas ou limites consistentes relacionados a elegibilidade, transferências e esquemas de pagar para jogar criaram uma corrida armamentista financeira descontrolada que leva universidades ao endividamento".

O decreto também pede que as reitorias proibam acordos financeiros que considerarem indevidos, e ao Congresso que aprove uma lei sobre essas questões.

A medida surge na sequência de uma ordem emitida por Trump em julho para bloquear alguns pagamentos de recrutamento feitos por terceiros a atletas universitários, sobretudo em esportes que movimentam muito dinheiro, como futebol americano e basquete masculino, a fim de preservar recursos para esportes femininos e outras modalidades não rentáveis.

Esportes menos populares, como atletismo, natação e ginástica, são uma fonte de talentos para as equipes olímpicas dos Estados Unidos.

A NCAA proibia que os atletas universitários aceitassem qualquer tipo de acordo NIL (Nome, Imagem, Semelhança, sigla em inglês), mas, após uma decisão de 2021 da Suprema Corte, as normas foram alteradas, para permitir que alguns estudantes recebessem uma compensação financeira.

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