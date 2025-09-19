EUA
Trump assina decreto que instaura um visto de residência de US$ 1 milhão
Ordem executiva que cria um programa de residência com "cartão de ouro" que custará 1 milhão de dólares (R$ 5,32 milhões) para indivíduos e 2 milhões (R$ 10,6 milhões) no caso de ser patrocinado por uma empresa
O presidente americano, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (19) uma ordem executiva que cria um programa de residência com "cartão de ouro" que custará 1 milhão de dólares (R$ 5,32 milhões) para indivíduos e 2 milhões (R$ 10,6 milhões) no caso de ser patrocinado por uma empresa.
"Acredito que vai ser tremendamente bem-sucedido", disse Trump a jornalistas.