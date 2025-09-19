Sex, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Trump assina decreto que instaura um visto de residência de US$ 1 milhão

Ordem executiva que cria um programa de residência com "cartão de ouro" que custará 1 milhão de dólares (R$ 5,32 milhões) para indivíduos e 2 milhões (R$ 10,6 milhões) no caso de ser patrocinado por uma empresa

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente americano, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (19) uma ordem executiva que cria um programa de residência com "cartão de ouro" que custará 1 milhão de dólares (R$ 5,32 milhões) para indivíduos e 2 milhões (R$ 10,6 milhões) no caso de ser patrocinado por uma empresa.

Leia também

• Trump eleva para mais de R$ 500 mil taxa do visto para trabalhadores especializados

• Bolsas de NY fecham em alta e renovam recordes, com falas de membros do Fed e conversa Trump-Xi

• Juiz rejeita processo de US$ 15 bilhões de Trump contra o The New York Times

"Acredito que vai ser tremendamente bem-sucedido", disse Trump a jornalistas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter