Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONSELHO DE PAZ

Trump assina em Davos o documento fundador do Conselho de Paz

Líderes ou chanceleres de 19 países, entre eles o presidente argentino Javier Milei e o paraguaio Santiago Peña, participaram da cerimônia

Reportar Erro
Trump assina em Davos o documento fundador do Conselho de PazTrump assina em Davos o documento fundador do Conselho de Paz - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente americano, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira(22), no Fórum de Davos, a carta fundadora do seu Conselho de Paz, um organismo internacional que, segundo afirmou, trabalhará em coordenação com as Nações Unidas.

Após um discurso no qual fez um balanço da situação em Gaza, Irã, Ucrânia e Venezuela, entre outros pontos críticos do planeta, o mandatário republicano assinou o documento.

Líderes ou chanceleres de 19 países, entre eles o presidente argentino Javier Milei e o paraguaio Santiago Peña, participaram da cerimônia de apresentação e assinatura do Conselho de Paz em Davos.

Leia também

• Reino Unido não participará da assinatura do "Conselho de Paz" de Trump

• Oito países confirmam adesão ao Conselho de Paz para Gaza

• Trump diz que Putin aceitou convite para integrar 'Conselho de Paz'

Reportar Erro

Veja também

Newsletter