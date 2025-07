Trump assina lei anti-fentanil nos EUA e reitera tarifa de 20% sobre China por tráfico da droga

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 16, uma lei que endurece o combate ao tráfico de fentanil no país.

O republicano ainda reiterou que pretende impor uma tarifa de 20% sobre produtos da China devido ao papel do país na cadeia global de produção do fentanil.



A 'HALT Fentanyl Act', como foi batizada, é uma das principais bandeiras do segundo mandato de Trump à frente da Casa Branca.

O fluxo ilícito de fentanil, inclusive, é um dos motivos explicitados em suas ameaças tarifárias contra o Canadá, o México e a China.

Ao assinar a nova legislação, Trump voltou a responsabilizar o ex-presidente Joe Biden pela crise nas fronteiras.

"Biden entregou nossas fronteiras aos traficantes mais perversos e cruéis, permitindo que cartéis estrangeiros cravassem uma presença maciça em solo americano", afirmou. A nova lei prevê penas mais duras para o tráfico da substância e amplia o poder das autoridades para coibir o fluxo ilegal.



"Hoje damos um golpe justo contra os traficantes de drogas, narcotraficantes e cartéis criminosos", declarou Trump. "Estamos dando um passo histórico rumo à justiça para cada família tocada pela praga do fentanil."



A Casa Branca deve divulgar mais detalhes sobre a lei em breve.

