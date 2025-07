A- A+

Inteligência Artificial Trump assina ordem executiva com plano estratégico para implementação de AI nos EUA A ordem, segundo Trump, visa reduzir a burocracia e tomar medidas para impulsionar as exportações para empresas de tecnologia dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quarta (23) uma ordem executiva com um "plano de ação estratégico" para a implementação de inteligência artificial (IA) no país.



A ordem, segundo Trump, visa reduzir a burocracia e tomar medidas para impulsionar as exportações para empresas de tecnologia dos EUA. O governo também pretende incentivar essas empresas a construírem centros de dados necessários para treinar modelos de IA.

Uma das medidas prevê "fast track" - via acelerada - para permissões para data centers no território americano. Outra ordem prevê o uso dos instrumentos federais para promoção de modelos de IA americanos no exterior, com o intuito de garantir a dominância futura dos EUA nessa indústria, enquanto outra medida visa estabelecer modelos de IA que sejam ideologicamente neutros.

"Precisamos de regulamentação federal" para o setor, apontou ele, acrescentando que os "EUA irão ganhar a corrida de IA".

