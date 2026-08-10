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USA Trump assina ordem executiva que prevê reformulação das recomendações de vacinação infantil Iniciativa prevê que as doses de vacinas devem ser administradas em consultas médicas separadas e não em apenas uma visita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (10), uma ordem executiva que prevê a reformulação das recomendações de vacinação infantil, destacando que os Estados Unidos imunizam crianças saudáveis com uma frequência duas vezes maior que alguns países na Europa.

A ordem prevê que as doses de vacinas devem ser administradas em consultas médicas separadas e não em apenas uma visita.

O governo também está propondo a divisão da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola - MMR) em três doses diferentes.

A administração de vacinas contra hepatite B, covid-19 e influenza, entre outras, não será mais recomendada para todas as crianças.

O presidente norte-americano disse que a administração em visitas separadas permitirá que os imunizados lidem melhor com a quantidade de líquidos inseridos em seus organismos.

As novas propostas para vacinação darão flexibilidade para os pais escolherem quais serão administradas, disse.

Mesmo sem nenhuma comprovação científica através de diversos estudos, Trump fez referência a alegações sobre ligação de administração de vacinas com casos de autismo. Décadas de pesquisa, contudo, não conseguiram identificar uma causa única para o autismo.

"Nada ruim ocorrerá com o que estamos fazendo agora", disse Trump.

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