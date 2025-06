A- A+

GUERRA COMERCIAL Trump assinará decreto para dobrar tarifas sobre aço e alumínio para 50% Medida eleva as tensões comerciais em um momento em que os EUA estão negociando com vários parceiros para revisar as tarifas "recíprocas"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará nesta terça-feira um decreto que aumenta formalmente as tarifas sobre aço e alumínio de 25% para 50%, conforme anunciou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Trump já havia antecipado a decisão na última sexta-feira, durante um discurso em uma fábrica da United States Steel, na Pensilvânia. Na ocasião, ele também apoiou a venda da empresa para a japonesa Nippon Steel, garantindo que ela permanecerá sob algum tipo de controle americano.

"Isso significa que ninguém mais vai poder roubar a sua indústria", disse Trump a trabalhadores da siderúrgica. "Com tarifa de 25%, eles até conseguem pular a cerca. Com 50%, não conseguem mais."

A nova tarifa sobre o alumínio também subirá para 50%, segundo publicação posterior do ex-presidente nas redes sociais. As mudanças devem entrar em vigor em 4 de junho, embora Leavitt não tenha confirmado esse cronograma em sua declaração.

A medida eleva as tensões comerciais em um momento em que os EUA estão negociando com vários parceiros para revisar as chamadas tarifas “recíprocas” antes do prazo final de 9 de julho.

O poder de Trump para impor tarifas de forma unilateral tem sido contestado judicialmente. Uma corte federal recentemente anulou tarifas impostas sob a Lei de Poderes Econômicos Internacionais de Emergência (IEEPA), usada por sua administração. Mas as tarifas sobre aço e alumínio não são afetadas por essa decisão, pois foram implementadas com base em outra autoridade legal.

