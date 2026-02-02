Trump: 'Assinarei o acordo de financiamento imediatamente, assim que chegar em minha mesa'

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (2) que está trabalhando "arduamente" com o presidente da Câmara dos EUA, o republicano Mike Johnson, para que o acordo de financiamento aprovado pelo Senado avance na Casa sem alterações para que o líder norte-americano possa assiná-lo "imediatamente".

"Assinarei o acordo de financiamento imediatamente, assim que chegar em minha mesa", disse Trump em postagem na Truth Social. "Precisamos reabrir o governo, e espero que todos os republicanos e democratas se juntem a mim para apoiar este projeto de lei e enviá-lo à minha mesa sem demora."

O chefe da Casa Branca ainda rejeitou a possibilidade de mais uma paralisação do governo nos EUA, que segundo ele seria "sem sentido" e "destrutiva". "Uma paralisação prejudicará nosso país gravemente", disse.

Nesta segunda, o Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) informou que não divulgará o relatório de empregos (payroll) de janeiro na sexta-feira, conforme programado, devido à recentes paralisação parcial do governo.

O republicano também disse que discutirá as questões em torno do acordo de financiamento de "boa-fé". O principal tema é a separação do financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) de um pacote mais amplo, após indignação pública com duas mortes a tiros por agentes federais durante protestos em Minneapolis contra o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).



