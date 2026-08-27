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Geopolítica

Trump assinou decreto que muda nome do Lago Ontário para Lago América

Medida acontece em meio à guerra comercial com o Canadá

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O presidente dos EUA, Donald Trump, ainda sugere mudar também o nome dos oceanos Atlântico e PacíficoO presidente dos EUA, Donald Trump, ainda sugere mudar também o nome dos oceanos Atlântico e Pacífico - Foto: Filip Singer / POOL / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou nesta quinta-feira (27) sua disputa com o Canadá, para determinar que o Lago Ontário, compartilhado pelos dois países, passe a se chamar Lago América.

Trump assinou na Casa Branca um decreto sobre a mudança de nome, em um momento de guerra comercial crescente com o Canadá. Ele ressaltou que a medida tem efeito imediato.

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Indagado sobre por que punia um país aliado, o presidente americano respondeu: “Os funcionários canadenses nos trataram muito mal.

“Costumam me perguntar com quem é mais difícil negociar em matéria de comércio, e eu respondo que é o Canadá. São os piores”, acrescentou Trump.

Ottawa não deve aceitar a mudança de nome do lago, localizado entre a província canadense de Ontário e o estado americano de Nova York.

A medida reflete a mudança unilateral feita no ano passado por Trump no nome do Golfo do México, que passou a se chamar Golfo da América.

O México rejeitou a alteração, que não teve reconhecimento internacional.

Trump apresentou hoje a possibilidade de mudar também o nome dos oceanos Atlântico e Pacífico.

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