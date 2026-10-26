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Internacional Trump ataca a Noruega, irritado por não ter recebido o Nobel da Paz Juíza e ex-alta comissária da ONU para os direitos humanos Navi Pillay, da África do Sul, foi a vencedora do prêmio neste ano

O presidente americano Donald Trump atacou a Noruega, chamando-a de "país de merda", e afirmou que imigrantes noruegueses não são bem-vindos nos Estados Unidos porque o Comitê Nobel não lhe concedeu o prêmio da paz.

"Francamente, a Noruega é um lixo. A Noruega se tornou um país de merda, na verdade", disse Trump em um comício de campanha no domingo (25).

Trump, que iniciou seu segundo mandato presidencial em janeiro de 2025, não esconde o desejo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz.

A juíza e ex-alta comissária da ONU para os direitos humanos Navi Pillay, da África do Sul, foi a vencedora do prêmio neste ano, decisão que Trump classificou como "vergonhosa e humilhante".

O mandatário americano declarou no domingo que receberia de bom grado imigrantes de certos países, mas não da Noruega "porque não ganhei o Prêmio Nobel".

"Então não quero ninguém da Noruega", afirmou na cidade de Port Huron, em Michigan, às vésperas das eleições legislativas de meio de mandato em 3 de novembro.

Já no ano passado, quando a líder da oposição venezuelana María Corina Machado recebeu o Nobel da Paz, Trump havia demonstrado sua irritação por não ser contemplado.

O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, respondeu nesta segunda-feira (26) aos comentários de Trump, insistindo que o comitê é independente.

"Ele sabe muito bem que o Comitê Nobel é independente. Lembramos isso a ele, caso alguém ainda tivesse dúvidas, e isso continua sendo assim", declarou à rádio pública NRK.

Trump foi alvo de duras críticas em 2018, durante seu primeiro mandato, por utilizar expressões vulgares semelhantes para se referir ao Haiti e a alguns países africanos.

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