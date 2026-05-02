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EUA Trump ataca democratas e volta a questionar resultado da eleição presidencial de 2020 Presidente dos EUA repetiu a alegação de que a eleição presidencial de 2020 teria sido fraudada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Partido Democrata em uma publicação feita neste sábado, 02, em uma rede social. No post, ele critica o líder democrata no Senado americano, Chuck Schumer, e a contratação do ex-procurador-geral Eric Holder, que atuou na gestão do ex-presidente Barack Obama, para tratar de iniciativas de "integridade eleitoral".



Trump repetiu a alegação de que a eleição presidencial de 2020 teria sido fraudada - sem apresentar provas - e afirmou que os democratas estariam tentando "desestabilizar" o país.

O presidente também cobrou uma reação mais dura do Partido Republicano, ao qual pertence, e defendeu o fim do Filibuster, mecanismo do Senado que pode ser usado para obstruir votações, além da aprovação de "salvaguardas" para as eleições antes do pleito de meio de mandato. "Sejam duros, republicanos. Eles estão vindo e estão vindo rápido", escreveu Trump.

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