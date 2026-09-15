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Estados Unidos Trump ataca Suprema Corte dos EUA após derrota sobre voto pelo correio Presidente americano voltou a classificar o voto por correspondência como "corrupto" e "fora de controle" e disse que os juízes Samuel Alito e Clarence Thomas discordaram fortemente da decisão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas à Suprema Corte nesta terça-feira, após o tribunal rejeitar sua tentativa de impor novas restrições ao voto pelo correio antes das eleições de meio de mandato. Em publicação na Truth Social, o republicano frisou que a decisão representa uma "grande derrota" para o Partido Republicano e para o país e acusou a Corte de facilitar fraudes eleitorais por parte dos democratas.

Trump voltou a classificar o voto por correspondência como "corrupto" e "fora de controle" e disse que os juízes Samuel Alito e Clarence Thomas discordaram fortemente da decisão. "A Suprema Corte realmente decepcionou nosso país!", escreveu. O presidente também acusou alguns magistrados de estarem intimidados pela "esquerda radical" e afirmou que o tribunal perdeu a coragem necessária para "salvar os EUA".

A decisão da Corte preserva, na prática, as regras atuais para o envio de cédulas pelo correio e reduz a incerteza sobre a organização das eleições legislativas deste ano. Trump buscava ampliar o papel do Serviço Postal dos EUA na definição de quem poderia receber uma cédula por correspondência. Estudos citados por autoridades eleitorais indicam, porém, que fraudes nesse tipo de votação são extremamente raras.

Na mesma publicação, Trump ampliou os ataques à Suprema Corte e criticou decisões anteriores sobre tarifas e cidadania por nascimento, que, segundo ele, causarão prejuízos de "trilhões e trilhões de dólares" e danos "incalculáveis" ao país. "Esta não é a Corte que eu entrevistei para servir na Suprema Corte dos Estados Unidos", afirmou, em referência aos ministros que indicou durante seus mandatos.

Trump disse ainda que a Corte será lembrada por algumas das decisões "mais destrutivas, prejudiciais e danosas" da história americana e afirmou considerar seu "dever" criticar publicamente o tribunal.



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