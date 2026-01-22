Trump atribui hematomas em sua mão a pancada em mesa

A- A+

Fotografias que mostravam novos hematomas na mão do presidente Donald Trump têm gerado especulações nesta quinta-feira (22) sobre sua saúde, mas o presidente de 79 anos minimizou a importância dessas manchas e disse que simplesmente deu uma pancada em uma mesa.

Trump tem sido visto com hematomas na mão direita desde que retornou à Casa Branca no ano passado, que ele costumeiramente cobre com bandagens ou maquiagem.

A Casa Branca informou que as marcas são causadas por uma combinação de apertos de mão frequentes e o uso de aspirinas para sua saúde cardiovascular.

Contudo, fotos publicadas hoje feitas durante o Fórum Econômico Mundial em Davos mostram hematomas mais intensos em um lugar similar, mas desta vez na mão esquerda.

As imagens, feitas durante a cerimônia inaugural do "Conselho de Paz de Trump", se espalharam rapidamente pelas redes sociais.

"Dei uma pancada na mesa", disse Trump aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One quando lhe perguntaram sobre o hematoma. "Eu diria que tomem aspirina se estiverem preocupados com o coração, mas não tomem se não quiserem ter um pequeno hematoma."

Mais cedo, a Casa Branca deu a mesma explicação para os hematomas.

Fotos feitas mais cedo no evento do "Conselho de Paz" e outras do dia anterior não mostravam hematomas em sua mão esquerda.

As especulações sobre o estado físico de Trump aumentaram por causa de sua idade, pois, aos 79 anos, é a pessoa de mais idade a assumir a presidência dos Estados Unidos. Além dos hematomas nas mãos, ele também foi visto com inchaço nas pernas e, em muitos eventos públicos, parecia estar cochilando em alguns instantes.

Em julho, o governo informou que Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, uma condição benigna comum na qual válvulas venosas defeituosas permitem o acúmulo de sangue, causando inchaço, cãibras e alterações na pele.

Pode ser tratada com medicamentos ou procedimentos específicos.

O médico da Casa Branca, Sean Barbabella, disse em dezembro que, "no geral", o sistema cardiovascular de Trump "apresenta uma saúde excelente", depois de uma ressonância magnética realizada em outubro.

