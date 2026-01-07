Trump avalia "ativamente" a compra da Groenlândia

A- A+

O presidente Donald Trump avalia "ativamente" com sua equipe a compra da Groenlândia da Dinamarca, segundo informou nesta quarta-feira (7) a Casa Branca, que não descartou a opção militar para que os Estados Unidos anexem esse território rico em recursos e de grande interesse geoestratégico.

"É algo que o presidente e sua equipe de segurança nacional estão debatendo ativamente neste momento", respondeu a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, a uma pergunta sobre uma possível oferta dos Estados Unidos para comprar o território autônomo.

Questionada sobre por que Trump não descartava uma ação militar contra um membro da Otan, Leavitt respondeu: "Isso não é algo que este presidente faça. O presidente Trump sempre tem todas as opções sobre a mesa".

"Mas diria simplesmente que a primeira opção do presidente sempre foi a diplomática", acrescentou.

Pouco antes, o secretário de Estado, Marco Rubio, havia dito que planeja se reunir com o governo da Dinamarca na próxima semana para tratar do tema.

