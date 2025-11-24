A- A+

Estados Unidos Trump avança em designação da Irmandade Muçulmana como organização terrorista A decisão do presidente dos Estados Unidos faz referência a grupos do Egito, Líbano e Jordânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (24) um decreto que dá início ao processo para declarar como "organização terrorista estrangeira" algumas ramificações do grupo político islamista Irmandade Muçulmana.

"Esta ordem inicia um processo pelo qual certas ramificações ou outras subdivisões da Irmandade Muçulmana serão avaliadas para sua designação como Organizações Terroristas Estrangeiras", segundo o documento.

O texto menciona que algumas das divisões da Irmandade Muçulmana afetadas pela medida serão as do Líbano, Egito e Jordânia.

Essas "participam, facilitam e apoiam campanhas de violência e desestabilização que prejudicam suas próprias regiões, cidadãos americanos e os interesses dos Estados Unidos", acrescentou o governo.

