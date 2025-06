A- A+

CONFLITO Trump barrou plano de Israel de matar líder supremo do Irã, diz agência Presidente americano, que está em contato direto com Netanyahu desde o início da ofensiva, avaliou que liderança iraniana não deveria ser alvo enquanto não houvesse ataque a americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou uma proposta de Israel para assassinar o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, segundo duas autoridades americanas ouvidas pela agência de notícias Reuters neste domingo.

— Os iranianos já mataram algum americano? Não. Até que isso aconteça, nem cogitamos atacar a liderança política deles — afirmou uma das fontes, que ocupa um cargo sênior no governo dos EUA.

As autoridades, que falaram sob anonimato, disseram que os contatos entre EUA e Israel se intensificaram nos últimos dias, após o ataque em larga escala lançado por Israel contra o Irã, com o objetivo de frear o programa nuclear iraniano.

Segundo os relatos, Israel informou aos EUA que tinha uma oportunidade concreta de matar Khamenei, mas Trump teria impedido a operação. As fontes não confirmaram se foi o próprio Trump quem deu a ordem final, mas afirmaram que ele tem se comunicado com frequência com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Questionado sobre o assunto em entrevista à Fox News neste domingo, Netanyahu respondeu:

— Há muitas reportagens falsas sobre conversas que nunca aconteceram, e eu não vou comentar isso.

Ainda assim, ele acrescentou:

— Faremos o que for necessário. E os Estados Unidos sabem o que é melhor para os Estados Unidos.

Trump ainda acredita ser possível retomar negociações com o Irã sobre o programa nuclear do país. Uma nova rodada de conversas estava prevista para este domingo, em Omã, mas foi cancelada após os ataques israelenses.

Na sexta-feira, Trump revelou que os EUA "sabiam de tudo” sobre as ações de Israel.

