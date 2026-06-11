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ESTADOS UNIDOS X IRÃ Trump cancela ataques contra Irã e cita possível acordo em andamento "Cancelei (...) os ataques e bombardeios que estavam previstos contra o Irã esta noite", escreveu Trump em sua rede social Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (11) que cancelou os ataques previstos para o mesmo dia contra o Irã e mencionou um possível acordo com "as mais altas autoridades" em Teerã.

"Considerando que as conversas com a República Islâmica do Irã foram vistas e aprovadas pelas mais altas autoridades iranianas, cancelei (...) os ataques e bombardeios que estavam previstos contra o Irã esta noite", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

"As conversas e os últimos pontos foram, em princípio e em detalhe, aprovados por todas as partes envolvidas", prosseguiu, citando entre outros os países do Golfo, a Turquia e Israel.

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