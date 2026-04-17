Conflito
Trump celebra abertura do Estreito de Ormuz anunciada pelo Irã
"Obrigado!", escreveu o presidente americano em sua plataforma Truth Social
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nesta sexta-feira (17) o anúncio do Irã de que o crucial Estreito de Ormuz permanecerá aberto à navegação durante a vigência do cessar-fogo.
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“OBRIGADO!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, após afirmar que Teerã anunciou que o canal estava “totalmente aberto e pronto para a passagem completa”.