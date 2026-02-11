A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump celebra payroll e defende juros mais baixos após números "muito maiores que o esperado" Mais cedo, o Departamento do Trabalho informou que a economia criou 130 mil vagas em janeiro, acima da mediana das expectativas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o relatório de emprego do país, conhecido como payroll, de janeiro e defendeu juros mais baixos para o governo norte-americano. Em publicação na Truth Social após a divulgação dos dados, Trump classificou os números de emprego como "ótimos, muito maiores que o esperado," e acrescentou que o país deveria estar pagando "MUITO MENOS" em seus títulos públicos.

"Os Estados Unidos deveriam, portanto, estar pagando a MENOR TAXA DE JUROS, de longe. Isso representaria uma ECONOMIA EM CUSTOS DE JUROS DE PELO MENOS US$ 1 TRILHÃO POR ANO - ORÇAMENTO EQUILIBRADO, E AINDA SOBRA. UAU!", escreveu, concluindo que "A Era de Ouro dos EUA está sobre nós!!!".

Mais cedo, o Departamento do Trabalho informou que a economia criou 130 mil vagas em janeiro, acima da mediana das expectativas, enquanto a taxa de desemprego caiu a 4,3%. O salário médio por hora avançou 0,41% no mês, superando o previsto pelo Projeções Broadcast.

Em comunicado separado, a secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, avaliou que o relatório mostra que a economia começou o ano "com força inegável", destacando o desempenho do setor privado e da área de construção com empregos ligados a novos projetos industriais.

A secretária também afirmou que, enquanto o setor privado se expande, o emprego no setor público federal caiu ao menor nível desde 1966, refletindo a redução do que classificou como burocracia excessiva.

Após o payroll, o mercado reduziu as apostas de retomada de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) já em junho e passou a precificar trajetória menos agressiva de afrouxamento ao longo de 2026.



Veja também