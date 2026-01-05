A- A+

EUA X VENEZUELA Trump chama a Colômbia de "vizinho doente que gosta de vender cocaína para os EUA" Presidente norte-americano também afirmou que Gustavo Pedro não ficará por muito tempo na liderança da Colômbia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (4), em entrevista a bordo do Air Force One, que a Colômbia é um "vizinho doente que gosta de vender cocaína para os Estados Unidos" e que o presidente colombiano, Gustavo Petro, "não ficará lá por muito tempo". Trump disse que Washingtonrá pode realizar operações contra fábricas de cocaína no território colombiano.

O presidente não detalhou quando ou como tais ações poderiam ocorrer, mas indicou que os Estados Unidos não tolerarão países que, segundo ele, alimentam o tráfico de drogas direcionado aos americanos.

Trump voltou a justificar uma postura mais ativa dos EUA no hemisfério ocidental, ao afirmar que a Venezuela "não está do outro lado do mundo", mas "ao lado dos Estados Unidos". Segundo ele, o país se insere na chamada doutrina "Don-Roe", uma atualização da Doutrina Monroe, de diretrizes de atuação sobre a América Latina.

Trump também classificou a Venezuela como um "vizinho doente" e disse que Washington tem interesse direto em garantir a estabilidade na região. "Estamos no negócio de ter países ao nosso redor que sejam viáveis e bem-sucedidos."

