Meio Ambiente
Trump chama a mudança climática de 'o maior golpe' da história
O Presidente acrescentou que "a pegada de carbono é uma farsa inventada por pessoas com más intenções"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a mudança climática de "o maior golpe" da história e afirmou que o conceito de pegada de carbono é "uma farsa" durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23).
"A mudança climática é, na minha opinião, o maior golpe já perpetrado no mundo", declarou, e acrescentou que "a pegada de carbono é uma farsa inventada por pessoas com más intenções".