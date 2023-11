Trump chama adversários de ''vermes'' e equipe de Biden ou acusa de "imitar" Hitler

A- A+

A equipe de campanha do presidente americano, Joe Biden, acusou Donald Trump, nesta segunda-feira (13), de “imitar” Adolf Hitler e Benito Mussolini ao comparar seus adversários políticos a “vermes”.

Em um ato de campanha no sábado, o pré-candidato republicano à Casa Branca para as eleições de 2024 prometeu “erradicar os comunistas, marxistas, fascistas e valentões radicais da esquerda que vivem como vermes” nos Estados Unidos.

Segundo a equipe de Biden, as declarações — proferidas no Dia dos Veteranos — lembram as falas dos ditadores durante a Segunda Guerra Mundial.

“Donald Trump imitou a linguagem autocrática de Adolf Hitler e Benito Mussolini”, declarou nesta segunda-feira o porta-voz do grupo de campanha de Biden, Ammar Moussa.

Já um porta-voz do republicano qualificou estas acusações como “ridículas” em uma declaração à AFP.

“Aqueles que fazem este tipo de insinuações (...) serão esmagados quando o presidente Trump retornar à Casa Branca”, afirmou.

A magnata republicana fez um discurso politicamente incorreto e provocativo à sua marca registrada.

Mas sua retórica foi intensificada recentemente: há algumas semanas, sugeriu que um poderoso general americano havia incidente de "traição" e que se isso tivesse ocorrido em outros tempos, teria sido executado.

Trump também afirmou que a crise migratória na fronteira entre Estados Unidos e México estava “envenenando o sangue do nosso país”.

Veja também

VACINAÇÃO Vacina da chikungunya induz resposta imune em 98,8% dos vacinados