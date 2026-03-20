Trump chama aliados da Otan de 'covardes' por postura na guerra contra o Irã
O presidente americano, Donald Trump qualificou, nesta sexta-feira (20), os aliados dos Estados Unidos na Otan como "covardes" por não atenderem à sua exigência de ajuda militar contra o Irã para controlar a rota marítima do Estreito de Ormuz.
"COVARDES, E NÓS NOS LEMBRAREMOS!", publicou em sua plataforma Truth Social.
Os aliados dos Estados Unidos "não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, uma manobra militar simples que é a única razão dos altos preços do petróleo. Tão fácil de executar para eles, com tão pouco risco", escreveu.
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Trump assegurou, nesta semana, em diferentes declarações, que os Estados Unidos não precisam da ajuda militar de ninguém para liberar o Estreito de Ormuz. Ao mesmo tempo, exigiu que os aliados contribuam para o esforço, já que a alta dos preços de petróleo, causada pelo bloqueio iraniano, afeta o mundo todo.
Seis grandes potências internacionais, entre elas Reino Unido, França, Alemanha e Japão, disseram na quinta-feira (19) que estão dispostas a "contribuir para os esforços apropriados" a fim de garantir a livre passagem pelo Estreito de Ormuz.
Mas não se comprometeram formalmente com nenhuma missão nesta via fluvial crucial, enquanto outros aliados, como Alemanha e Itália, descartaram qualquer operação sem uma trégua na guerra do Oriente Médio.
Nenhum dos países aos quais Trump pediu ajuda foi consultado antes da missão americana-israelense começar.