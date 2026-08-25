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MUNDO Trump chama Carney de fraco e mentiroso e diz que não interferiria no uso do francês no Canadá Presidente norte-americano afirma que "nunca sequer pensou em fazer algo tão estúpido"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, de "fraco e ineficaz" e o acusou de mentir ao afirmar que Washington poderia interferir no uso do francês por canadenses.

Em publicação na rede Truth Social nesta terça-feira, 25, Trump disse que "nunca interferiria" e que "nunca sequer pensou em fazer algo tão estúpido", classificando a declaração como uma "mentira" inventada por Carney para tentar recuperar apoio político em Quebec. "Eu amo os franco-canadenses", escreveu Trump.

A publicação ocorre em meio ao aumento de atritos comerciais entre EUA e Canadá e reforça o tom pessoal adotado por Trump ao comentar temas ligados à relação com o país vizinho.

Em outra postagem, Trump disse ter orientado o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a "reduzir substancialmente" os exercícios militares conjuntos dos EUA com a Coreia do Sul.

Ele citou sua "boa relação" com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, afirmou que as manobras são caras e que transmitem um sinal "hostil" e acrescentou que, recentemente, perguntou ao presidente sul-coreano se Seul teria interesse em participar de um esforço de desnuclearização do Irã, mas ouviu como resposta: "Não, obrigado."

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