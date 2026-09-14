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Inteligência Artificial Trump chama de "farsa" alertas sobre ameaça da IA à humanidade "Há uma conspiração DOENTIA em curso contra a IA e os centros de dados, e a única feliz com isso é a China", afirmou Trump em uma publicação anterior em sua rede Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta segunda-feira (14) como "farsa" os temores de que a inteligência artificial (IA) possa destruir a humanidade e afirmou que todas as críticas a esse setor em plena expansão fazem parte de uma "conspiração doentia".

"A IA assumir o controle do mundo, destruir a humanidade e todas essas coisas ruins é uma FARSA", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

"Há uma conspiração DOENTIA em curso contra a IA e os centros de dados, e a única feliz com isso é a China", afirmou Trump em uma publicação anterior.

Segundo Trump, essa "farsa" não é diferente das acusações de que ele seria um aliado secreto da Rússia durante seu primeiro mandato presidencial.

As mensagens de Trump foram publicadas em um momento de nervosismo nos mercados, com queda das ações de empresas de tecnologia diantedos apelos dos próprios líderes do setor para desacelerar o desenvolvimento da IA.

O diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, defendeu no sábado uma desaceleração coordenada no desenvolvimento da IA para permitir uma compreensão melhor dos riscos apresentados pelas capacidades avançadas da tecnologia.

Amodei recebeu o apoio público do diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman; do diretor da xAI, Elon Musk; do presidente do Google DeepMind, Demis Hassabis; e do diretor-executivo da Microsoft, Satya Nadella.

O temor é que sistemas computacionais superinteligentes possam se tornar incontroláveis, aperfeiçoar a si mesmos sem intervenção humana e até acabar com a humanidade ao criar agentes patogênicos ou desencadear uma guerra nuclear.

A divisão de inteligência artificial da Microsoft publicou um código de conduta que estabelece regras para o comportamento de seus modelos de IA.

O documento se baseia no que a Microsoft chama de "IA humanista": sistemas projetados para permanecer firmemente sob controle humano, em vez de agir por conta própria.

"Sou o Caçador de Farsas e, neste momento, estou desmascarando outra farsa", afirmou Trump em outra publicação.

O índice de tecnologia Nasdaq, em Nova York, reduziu as perdas e fechou em queda de 0,56%.

"Um presidente inteligente"

Trump afirmou que os Estados Unidos precisam manter sua vantagem sobre a China no campo da IA e criticou especialmente o chefe da Anthropic.

"O governo Trump impediu que a 'turma' da IA fizesse coisas ruins, ou potencialmente ruins, como Dario (Anthropic!), que agora finge ser um 'anjinho perfeito'", acusou Trump.

"O único controle ou barreira de proteção de que a IA precisa é um PRESIDENTE FORTE E INTELIGENTE (com QI alto!), e os Estados Unidos têm isso, e de sobra!", afirmou.

"Conspiracionistas, traidores e responsáveis por vazamentos, CUIDADO!", ameaçou.

"Estamos à frente da China e de todos os outros, e continuaremos assim", declarou o presidente.

Trump já havia criticado os alertas apocalípticos no domingo diante de jornalistas.

O chefe da inteligência da China advertiu no domingo que a inteligência artificial representa uma ameaça à segurança nacional do país e afirmou que potências estrangeiras poderiam utilizar a tecnologia para ameaçar a ordem social.

Trump, no entanto, afirmou em suas mensagens que o presidente Xi Jinping "acaba de anunciar que a China não fará absolutamente nada para dificultar a IA ou seu futuro".

Trump também criticou o fato de o Google considerar grandes investimentos relacionados à IA na Finlândia devido à menor quantidade de obstáculos regulatórios no país. "Não estou contente com isso e quero que mudem de ideia", afirmou.

Preocupação de líderes mundiais

As preocupações globais com a IA se intensificaram drasticamente nos últimos dias.

O rei Charles III, do Reino Unido, receberá representantes das principais empresas de IA em um encontro na Escócia, afirmou nesta segunda-feira uma fonte próxima ao evento.

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, também pediu nesta segunda-feira que países e empresas de inteligência artificial ajam com urgência para conter uma tecnologia que, advertiu, apresenta "riscos sem precedentes".

O diretor do grupo francês de defesa e tecnologia Thales também pediu nesta segunda-feira que os governos assumam a responsabilidade pela regulamentação da IA.

Trump e parte dos republicanos têm resistido até agora aos crescentes apelos por essa regulamentação, um tema importante na campanha para as eleições legislativas de meio de mandato de novembro.

Há, porém, sinais de uma reação crescente nos Estados Unidos. Os eleitores americanos já demonstravam ceticismo em relação aos centros de dados de IA, que consomem grandes quantidades de energia, e agora os democratas pedem que o Congresso estabeleça salvaguardas para a inteligência artificial.

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