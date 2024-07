A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump chama Kamala Harris de 'lunática radical de esquerda' em comício Comício foi o primeiro do republicano depois que a democrata lançou a candidatura dela

Donald Trump acusou nesta quarta-feira (24) a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, de ser uma "lunática radical de esquerda", em seu primeiro comício desde que a democrata lançou sua candidatura após a desistência do presidente Joe Biden da corrida pela Casa Branca.

Em um discurso afirmando que ela era a favor da "execução" de bebês devido à sua posição sobre o aborto, o ex-presidente e candidato republicano disse: "Ela é uma lunática radical de esquerda que destruirá nosso país."

"Não vamos deixar isso acontecer", disse o ex-presidente à multidão na Carolina do Norte.

O discurso de Trump ocorre enquanto Harris, de 59 anos, inicia a campanha armada com o endosso do presidente Joe Biden - após sua decisão histórica no fim de semana de não buscar a reeleição.

O republicano de 78 anos atacou repetidamente Biden por sua idade, mas agora foi forçado a mudar de foco, já que ele se tornou o candidato mais velho da história.

Trump chamou Harris de "a força motriz ultraliberal por trás de cada catástrofe de Biden".

Ele afirmou que ela queria "abortos no oitavo e nono mês de gravidez", bem como "até o nascimento e até mesmo após o nascimento, a execução de um bebê".

Dizendo que os chefes do Partido Democrata estavam por trás da decisão de Biden de se retirar, ele acusou Harris de encobrir a "incapacidade mental" de Biden.

Mais cedo, nesta quarta-feira, a Casa Branca negou ter encoberto qualquer possível declínio na saúde de Biden antes de sua decisão de abandonar a corrida eleitoral.

A candidatura de Harris despertou entusiasmo entre os democratas após semanas de turbulência em torno de Biden, que enfrentou pressão após um desempenho desastroso no debate contra Trump no mês passado.





