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Conflito Trump chama liderança iraniana de 'duas caras' e diz que EUA controlam Ormuz Presidente Republicano também comentou ser falsa a retórica de que o Estreito de Ormuz está sendo controlado pelo regime islâmico e que "nada passa para o Irã" sem o aval dos Estados Unidos

O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou nesta segunda-feira, 3, a liderança iraniana de "duas caras" ao comentar os pedidos, seguidos pela rejeição, de Teerã para negociações.

"Eles pedem uma reunião, alguns diriam 'imploram', as conversas começam, com mais agendadas para o futuro imediato, e eles dizem, abertamente e com orgulho, que não estão tendo nenhuma discussão e que estão lidando apenas com Omã", reclamou Trump na Truth Social.

O republicano também comentou ser falsa a retórica de que o Estreito de Ormuz está sendo controlado pelo regime islâmico e que "nada passa para o Irã" sem o aval dos EUA - a menos que um acordo, ou "rendição total", seja alcançado. Segundo ele, Ormuz está sendo controlado pela Marinha americana.

"Quer o Irã queira admitir ou não, estamos, de fato, falando de uma solução para um problema que eles causaram, por décadas. É muito simples, O IRÃ NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!", acrescentou.

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