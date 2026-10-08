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Tecnologia Trump chama Musk de 'tesouro nacional' após entrega de medalha Seis grandes nomes da tecnologia americanos foram premiados hoje por Trump, no Instituto da Paz de Washington

Donald Trump entregou nesta quinta-feira a Elon Musk a mais alta distinção científica dos Estados Unidos, marcando o retorno do magnata dos foguetes à órbita do presidente americano, após um afastamento marcado por conflitos.

Seis grandes nomes da tecnologia americanos foram premiados hoje por Trump, no Instituto da Paz de Washington. Mas todas as atenções se voltaram para Musk, CEO da SpaceX e da Tesla, que deixou no ano passado seu cargo no Departamento de Eficiência Governamental, órgão pensado por Trump para cortar gastos federais.

O presidente americano descreveu Musk como um "tesouro nacional". "Elon é nosso Thomas Edison moderno", declarou, referindo-se ao inventor americano.

O cofundador do Google Sergei Brin; o diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang; e a diretora-geral da AMD, Lisa Su, também receberam a Medalha Nacional de Ciência, durante o evento “Ciência: Uma Nova Era de Ouro”.

O magnata da informática Michael Dell e o diretor-executivo da Microsoft, Satya Nadella, foram recompensados com a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação, maior distinção em sua área.

“O governo Trump agradece a contribuição desses líderes extraordinários em ciência e tecnologia. Esses homenageados estão contribuindo para garantir que os Estados Unidos continuem liderando o mundo em inovação”, disse ontem à AFP a porta-voz da Casa Branca, Liz Huston.

Musk voltou a cair nas graças de Trump após um desentendimento entre os dois no ano passado, motivado pela passagem do bilionário pelo governo.

Trump considera a inteligência artificial (IA) e as empresas do setor cruciais para que a economia americana vivencie em seu segundo mandato o que chama de "Era de Ouro". Ele ressaltou hoje que qualquer pessoa que resistir a usar o termo "superinteligência" para se referir à IA será tratada como "um inimigo".

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