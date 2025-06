A- A+

CRÍTICAS Trump chama Powell de 'desgraça americana' e volta a pressionar Fed por cortes de juros As críticas foram estendidas ao Conselho do Fed, apelidado de "cúmplice" pelo presidente norte-americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a tecer duras críticas ao presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, um dia após o BC dos EUA manter as taxas de juros inalteradas no país. O republicano, em publicação na Truth Social, se referiu ao chefe do Fed como "desgraça americana", nesta quinta-feira, 19.

"O 'Atrasado Demais' Jerome Powell está custando centenas de bilhões de dólares ao nosso país. Ele é, de fato, uma das pessoas mais burras e destrutivas do governo", escreveu Trump.

As críticas foram estendidas ao Conselho do Fed, apelidado de "cúmplice" pelo presidente norte-americano.

Trump voltou a pontuar que a Europa já "fez dez cortes, nós não fizemos nenhum" e que os EUA deveriam "estar 2,5 pontos porcentuais abaixo da taxa atual e economizar BILHÕES com toda a dívida de curto prazo de Joe Biden".

O ciclo atual de relaxamento do Banco Central Europeu (BCE), no entanto, fez oito reduções nas taxas de juros, e não dez, como aponta o republicano.

"Já temos inflação BAIXA! O Atrasado Demais é uma desgraça americana!", concluiu Trump.



