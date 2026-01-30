Dom, 01 de Fevereiro

ESTADOS UNIDOS

Trump chama vítima de ação do ICE em Minneapolis de "agitador"

Presidente norte-americano se refere a imagens que supostamente mostram Alex Pretti em uma discussão com agentes federais 11 dias antes de sua morte

Alex Pretti, um enfermeiro de cuidados intensivos, de 37 anos foi a segunda pessoa assassinada nos protestos que acontecem na cidadeAlex Pretti, um enfermeiro de cuidados intensivos, de 37 anos foi a segunda pessoa assassinada nos protestos que acontecem na cidade - Foto: Octavio Jones/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (30) que o enfermeiro Alex Pretti, que foi morto a tiros por agentes migratórios em Minneapolis na semana passada, era um "agitador e, talvez, insurgente".

"Agitador e, talvez, insurgente, a reputação de Alex Pretti caiu drasticamente com o vídeo recentemente divulgado em que ele aparece gritando e cuspindo no rosto de um agente do ICE (Serviço de Controle de Imigração e Alfândega) que estava calmo e sob controle", publicou na plataforma Truth Social.

Trump se referia a imagens que supostamente mostram Pretti, que tinha 37 anos, em uma discussão com agentes federais 11 dias antes de sua morte.

Leia também

• 'Czar da fronteira' de Trump promete continuar ofensiva anti-imigração em Minneapolis, nos EUA

• Novos vídeos mostram Alex Pretti em confronto com agentes federais dias antes de ser morto

• Trump lida com consequências de ataque armado em Minneapolis, dois agentes de imigração são suspenso

