ESTADOS UNIDOS Trump chama vítima de ação do ICE em Minneapolis de "agitador" Presidente norte-americano se refere a imagens que supostamente mostram Alex Pretti em uma discussão com agentes federais 11 dias antes de sua morte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (30) que o enfermeiro Alex Pretti, que foi morto a tiros por agentes migratórios em Minneapolis na semana passada, era um "agitador e, talvez, insurgente".

"Agitador e, talvez, insurgente, a reputação de Alex Pretti caiu drasticamente com o vídeo recentemente divulgado em que ele aparece gritando e cuspindo no rosto de um agente do ICE (Serviço de Controle de Imigração e Alfândega) que estava calmo e sob controle", publicou na plataforma Truth Social.

Trump se referia a imagens que supostamente mostram Pretti, que tinha 37 anos, em uma discussão com agentes federais 11 dias antes de sua morte.

