Trump chama Zelensky de "ditador" e diz que ucraniano deve "agir rápido ou não terá mais país"

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 19, que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é um "ditador" e que "deverá agir rápido ou não terá mais país".

Em publicação na Truth Social, o republicano acusou o ucraniano de ser um líder ilegítimo sem eleições presidenciais e de sumir com metade do dinheiro enviado para apoiar o exército na guerra contra a Rússia.

"Pensem sobre isso, um comediante de sucesso modesto, Volodymyr Zelensky convenceu os Estados Unidos da América a gastar US$ 350 bilhões de dólares para entrar em uma guerra que sabia e não venceria e que nunca deveria ter começado, mas que, sem os EUA e 'Trump', ele nunca será capaz de vencer", escreveu Trump.



O presidente norte-americano disse que os EUA gastaram mais do que a Europa, que terá seus recursos garantidos enquanto seu país "não terá nada de volta".



Segundo ele, os norte-americanos só enviaram dinheiro para a Ucrânia porque Zelensky manipulou Biden "como um violino", acrescentando que esta era a "única coisa em que o ucraniano era bom". "Ele Zelensky se recusa a ter eleições e tem baixo nível de aprovação pela população", alegou.



Os comentários de Trump vão de encontro a falas semelhantes do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que questionam a legitimidade do presidente ucraniano e sua capacidade de negociar um acordo de paz efetivo. Trump ressaltou ainda o início das conversas bilaterais russo-americanas em busca do cessar-fogo.



"A Europa falhou em trazer paz e Zelensky provavelmente quer manter andando o 'gravy train'", disse o republicano, usando a expressão em inglês para quem quer fazer muito dinheiro com pouco esforço. "Eu amo a Ucrânia, mas ele fez um trabalho terrível, seu país está despedaçado e milhares de pessoas morreram."

Veja também