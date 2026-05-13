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Encontro

Trump chega a Pequim para reunião com Xi Jinping

Esta é a primeira visita de um presidente americano à China desde que o próprio Trump deixou o país, em novembro de 2017, durante seu primeiro mandato

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Alex Brandon/Pool/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta quarta-feira (13) à China para um encontro de cúpula com seu homólogo Xi Jinping, não qual será envolvido temas importantes como o comércio internacional, a guerra no Irã e o futuro de Taiwan.

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Esta é a primeira visita de um presidente americano à China desde que o próprio Trump deixou o país, em novembro de 2017, durante seu primeiro mandato.

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