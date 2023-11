A- A+

eua Trump chega a tribunal de NY para depor em caso de fraude civil Ex-presidente americano já está no prédio da Corte a espera de ser chamado para entrar no Tribunal

O ex-presidente dos EUA Donald Trump já está no prédio do Tribunal em Nova York, onde em instantes será chamado a depor no caso em que é acusado de inflacionar o valor de propriedades e ativos financeiros, juntamente com dois dos seus filhos.

No corredor, ao caminharem direção à sala da Corte, Trump, sendo o principal pré-candidato republicano à disputa pela Casa Branca no próximo ano, falou aos repórteres em tom de campanha. O ex-presidente disse que a procuradora-geral do Estado de Nova York, Letitia James, é "racista" e que o julgamento é "muito injusto" e uma "situação muito triste" para o país.

Antes de entrar no Tribunal, a procuradora-geral, que é negra, lançou palavras duras sobre o comportamento do magnata. Nas escadarias do prédio, James reafirmou que Trump “inflou o valor de seus ativos” e, prevendo os ataques e acusações de "caça às bruxas", ela afirmou que, no fim, "são os fatos que importam".

"Números não mentem" disse a procuradora-geral.

