A- A+

O ex-presidente americano Donald Trump chegou, nesta terça-feira (4), ao tribunal no sul de Manhattan, onde permanecerá sob custódia, para se apresentar a um juiz, que lerá as acusações no primeiro indiciamento de um ex-chefe de Estado dos Estados Unidos.

Trump é acusado de ter subornado a estrela pornô Stormy Daniels com 130 mil dólares (pouco mais de R$ 420 mil em valores da época) na reta final da campanha às eleições presidenciais de 2016 para que ela se calasse sobre um suposto caso extraconjugal, ocorrido dez anos antes e que ele sempre negou.

Veja também

Organização humanitária Cruz Vermelha eliminará 1.500 empregos por falta de recursos