PAÍSES Trump: China tentou tirar vantagem dos EUA, mas UE, Japão e Coreia do Sul também tentaram Comentário aconteceu antes de reunião com o primeiro-ministro da Austrália nesta segunda-feira, 20

O presidente norte-americano, Donald Trump, reiterou que diversos países tentaram "tirar vantagem" dos Estados Unidos durante anos, ao realizar comentários a repórteres na Casa Branca, antes de reunião com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, nesta segunda-feira, 20.

"A China tentou tirar vantagem de nós, assim como a União Europeia (UE), o Japão e a Coreia do Sul também tentaram, mas conseguimos bons acordos comerciais com todos eles. Acredito que conseguiremos um com a China também", afirmou o republicano.

Na ocasião, Trump afirmou ter sido convidado a visitar muitos países e que pretende fazer uma tour pela Ásia, incluindo Pequim, mas sem mencionar datas exatas.





