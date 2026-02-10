A- A+

EUA Trump chuta alto e diz que novo presidente do Fed poderá fazer economia americana crescer 15% Presidente dos EUA exagera no otimismo em relação à sua indicação de Kevin Warsh para o banco central dos EUA e afirma ter se arrependido da escolha de Powell em seu primeiro mandato

O presidente americano, Donald Trump, disse hoje que sua escolha para liderar o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) pode impulsionar o crescimento da economia dos Estados Unidos a uma taxa de 15%. Trata-se de uma meta extremamente otimista, mas, ainda assim, o exagero ressalta a pressão que Kevin Warsh enfrentará se for confirmado para o cargo.

Em entrevista à Fox Business, Trump disse que Warsh foi o “segundo colocado” em sua última busca e que foi um grande erro escolher Jerome Powell para presidir o Fed em seu primeiro mandato. O Fed é um paradigma internacional de independência em relação ao Executivo, que não pode demitir seu dirigente ou influenciar na política monetária.

Se Warsh “fizer o trabalho de que é capaz”, então “podemos crescer 15%, e acho que até mais do que isso”, disse Trump ao apresentador Larry Kudlow, que foi assessor sênior da Casa Branca no primeiro governo do presidente, em um trecho de vídeo exibido na segunda-feira. “Acho que ele vai ser ótimo, e ele é uma pessoa de altíssima qualidade.”

Não ficou totalmente claro se Trump se referia ao crescimento anual ou a alguma outra métrica. A economia dos Estados Unidos, que deve crescer 2,4% neste ano, teve expansão a uma taxa média anual de 2,8% nas últimas cinco décadas.

O PIB americano só avançou a um ritmo superior a 15% poucas vezes desde a década de 1950, incluindo o terceiro trimestre de 2020, quando empresas reabriram após os fechamentos relacionados à pandemia.

Tentativa de intervenção declarada

Durante a busca por um novo presidente do Fed, Trump disse que queria um candidato que reduzisse as taxas de juros e, posteriormente, disse que não teria escolhido Warsh se ele tivesse defendido o aumento das taxas.

Os comentários deixam claro que Trump aposta que Warsh, se confirmado pelo Senado, poderá impulsionar a economia antes das eleições legislativas, que historicamente costumam ser desfavoráveis para os presidentes dos EUA.

No entanto, a confirmação de Warsh no Senado pode ser adiada. O senador Thom Tillis, republicano da Carolina do Norte prestes a se aposentar, prometeu bloquear qualquer confirmação para o Fed enquanto o governo Trump estiver conduzindo uma investigação do Departamento de Justiça (DOJ, na sigla em inglês) sobre Powell e sobre um projeto de reforma de um prédio do Fed.

— Não sei, teremos que ver o que acontece — disse Trump. — Venho brigando com Tillis há muito tempo, tanto que ele acabou desistindo.

A entrevista completa de Trump deve ir ao ar nesta terça-feira. Kudlow questionou Trump se a investigação do DOJ valeria a pena se atrasasse a nomeação de Wars. Trump, ao parecer despreocupado com um possível atraso, acrescentou:

— Se acontecer, acontecerá.

Exagero pode ser lido como pressão

Os comentários de Trump na entrevista à Fox Business indicam o que pode se revelar uma tarefa delicada para Warsh. Suas declarações sugerem que Trump não está preocupado com a inflação, que normalmente dispararia com taxas de crescimento próximas a 15% e que tem permanecido teimosamente elevada.

Os dirigentes do Fed projetaram apenas um corte na taxa de juros para 2026, de acordo com a estimativa mediana das projeções divulgadas em dezembro, embora os investidores ainda esperem duas reduções neste ano.

Em um trecho de vídeo exibido na segunda-feira, Trump disse que foi o seu ex-secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, quem pressionou pela escolha de Powell.

— Meu secretário do Tesouro o queria tanto, tanto — disse Trump sobre Powell. — E eu não me sentia bem com ele, mas às vezes você ouve as pessoas e foi um erro, foi realmente um grande erro.

Powell foi reconduzido ao cargo durante o governo de Joe Biden, mas desde então se tornou alvo de Trump, que tem pressionado fortemente por taxas de juros mais baixas e rompido com décadas de precedentes para levantar questões sobre a independência do Fed.

