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Internacional Trump cita 25 'grandes conquistas' antes das eleições de meio de mandato O presidente americano tenta aumentar seus baixos índices de aprovação antes das eleições de novembro

Donald Trump afirmou que interrompeu todas as admissões de refugiados e tornou o inglês o idioma oficial dos Estados Unidos em uma longa lista do que classificou como suas principais conquistas, enquanto se aproximam as difíceis eleições legislativas de meio de mandato.

O presidente americano tenta aumentar seus baixos índices de aprovação antes das eleições de novembro, no momento em que as pesquisas mostram que a impopular guerra no Irã e o aumento dos preços dos combustíveis e de outros produtos estão prejudicando o Partido Republicano.

As pesquisas indicam que o partido pode perder o controle da Câmara dos Representantes e até mesmo do Senado, um revés que representaria um grande desafio para Trump e sua agenda de "Estados Unidos em primeiro lugar" nos últimos dois anos de seu segundo mandato.

Em uma longa mensagem em sua rede Truth Social, Trump afirmou na sexta-feira que "conseguiu a fronteira mais segura da história". Também mencionou imigração, política externa e economia.

"ZERO estrangeiros ilegais admitidos nos Estados Unidos nos últimos 16 meses", escreveu, acrescentando que seu governo havia reduzido drasticamente as admissões de refugiados provenientes de "lugares perigosos".

Trump lidera uma ofensiva migratória frequentemente violenta, que envolve deportações recorrentes e o envio de pessoas que os Estados Unidos não podem legalmente repatriar para terceiros países.

Também afirmou que os Estados Unidos haviam "obliterado a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã" para garantir que a República Islâmica "NUNCA terá uma arma nuclear", uma das justificativas de Trump para iniciar a guerra em fevereiro.

Os ataques americanos e israelenses contra o Irã abalaram a economia mundial e mergulharam o Oriente Médio na guerra, o que virou um beco sem saída para um presidente que prometeu não envolver mais os Estados Unidos em guerras estrangeiras.

Trump também destacou as tarifas elevadas impostas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos, que, segundo ele, servem para "trazer de volta a manufatura americana".

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