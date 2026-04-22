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Trump cita decisão do Irã sobre libertação e pena menor a mulheres após pedir gesto na véspera

Na véspera, o republicano havia citado os casos, apelando pela libertação das mulheres como um potencial gesto positivo que poderia ser dado por Teerã

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Alex Brandon/Pool/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que recebeu a informação de que o Irã tomou decisões diferentes em relação a oito mulheres que eram ameaçadas de enforcamento pelo país. Na véspera, o republicano havia citado os casos, apelando pela libertação das mulheres como um potencial gesto positivo que poderia ser dado por Teerã.

"Agradeço muito que o Irã e seus líderes tenham respeitado meu pedido, como presidente dos Estados Unidos, e cancelado a execução planejada", disse Trump na plataforma Truth Social nesta quarta-feira, 22. Segundo o presidente americano, quatro das mulheres serão libertadas imediatamente e as outras terão uma pena de um mês de prisão.

Na terça-feira, 21, Trump registrou na mesma plataforma que "agradeceria imensamente a libertação dessas mulheres", citando que seria um ótimo começo para as negociações.

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