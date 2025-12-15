Seg, 15 de Dezembro

Estados Unidos

Trump classifica fentanil como 'arma de destruição em massa'

O estadunidense assinou a ordem executiva após uma cerimônia de entrega de medalhas a militares que apoiam os trabalhos de vigilância na fronteira com o México

Fentanil é um problema de saúde pública nos Estados UnidosFentanil é um problema de saúde pública nos Estados Unidos - Foto: JIM WATSON / AFP

O presidente Donald Trump firmou nesta segunda-feira (15) um decreto que classifica o fentanil, um potente opioide que causou uma crise de saúde pública nos Estados Unidos, como uma "arma de destruição em massa".

"Nenhuma bomba causa o dano que isto está fazendo: entre 200 mil e 300 mil pessoas morrem a cada ano, que nós sabemos", declarou Trump durante um evento no Salão Oval.

O presidente assinou a ordem executiva após uma cerimônia de entrega de medalhas a militares que apoiam os trabalhos de vigilância na fronteira com o México.

