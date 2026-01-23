A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump comemora acordo sobre o TikTok nos Estados Unidos e agradece a Xi Aplicativo de origem chinesa passará a pertencer a "um grupo de grandes patriotas e investidores americanos", diz o líder republicano

Após o anúncio de que o TikTok fechou um acordo para criar uma joint venture nos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, disse estar "muito feliz por ter ajudado a salvar" a plataforma. Segundo Trump, o aplicativo de origem chinesa passará a pertencer a "um grupo de grandes patriotas e investidores americanos".

Oracle, Silver Lake e a firma de investimentos dos Emirados Árabes Unidos MGX estão entre os principais investidores na empresa que passará a gerir o TikTok nos Estados Unidos.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que a plataforma foi responsável pelo bom desempenho que teve entre os jovens na eleição de 2024. "Só espero que, no futuro, eu seja lembrado por aqueles que usam e amam o TikTok", disse Trump.

Trump ainda agradeceu ao vice-presidente JD Vance e ao presidente da China, Xi Jinping, pela negociação do acordo. "Ele [Xi] poderia ter escolhido o outro caminho, mas não o fez, e agradeço por sua decisão", afirmou o presidente americano.



