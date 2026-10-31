Groenlândia
Trump compartilha montagem que mostra a Groenlândia como base militar dos EUA
Publicação reacende especulações sobre as intenções do presidente americano em relação ao território estratégico do Ártico
Montagem publicada por Donald Trump em sua rede social - Foto: @realDonaldTrump/Truthsocial/Reprodução
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado, 31, na Truth Social uma imagem manipulada que retrata o território da Groenlândia transformado em uma gigante pista de pouso militar com aviões de guerra e uma bandeira norte-americana fincada.
A imagem traz a inscrição "Welcome to Greenland", que significa "bem-vindo à Groenlândia" sobreposta ao mapa do território autônomo dinamarquês no Ártico.
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A publicação retoma simbolicamente o interesse demonstrado por Trump em relação à Groenlândia, ilha estrategicamente situada e rica em recursos minerais, cuja soberania pertence à Dinamarca.