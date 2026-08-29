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Conflito Trump compartilha opinião do NY Post que aponta vitória dos EUA em conflito com Teerã O texto destaca a retomada da circulação de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, sob escolta de forças dos EUA, com o fluxo alcançando a marca de 200 navios por semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou neste sábado (29) em sua rede social, Truth Social, um artigo de opinião publicado pelo jornal New York Post que afirma que a administração norte-americana está vencendo o conflito contra o Irã e defende a manutenção da atual estratégia de pressão.

O texto destaca a retomada da circulação de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, sob escolta de forças dos EUA, com o fluxo alcançando a marca de 200 navios por semana. A publicação aponta que a tentativa de Teerã de bloquear a via estratégica perdeu força e ressalta o impacto de sanções financeiras na economia iraniana, citando a interrupção de transações por parte dos Emirados Árabes Unidos.

A análise compartilhada pelo presidente norte-americano argumenta ainda que o governo iraniano busca sinalizar abertura para negociações como estratégia para obter concessões e influenciar o cenário político nos EUA e em Israel antes do período eleitoral.

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