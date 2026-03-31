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Guerra no Oriente Médio

Trump compartilha vídeo que pode ser de explosão de carga nuclear no Irã

Imagens de satélite indicam que as explosões ocorreram perto do Monte Soffeh

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Mandel Ngan/ AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou na rede Truth Social nesta terça-feira (31) um vídeo que parece mostrar um ataque de grandes proporções a Isfahan, na região central do Irã.

Imagens de satélite indicam que as explosões ocorreram perto do Monte Soffeh, onde suspeita-se que o Irã tenha abrigado um carregamento de urânio altamente enriquecido antes dos ataques dos Estados Unidos e de Israel de junho do ano passado.

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O Irã ainda não havia se manifestado sobre as explosões em Isfahan até a publicação desta matéria.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

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