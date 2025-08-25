Seg, 25 de Agosto

Trump comprará navios da Coreia do Sul e diz que pode "fazer progresso" com Coreia do Norte

"Não fazemos mais navios nos EUA, mas a Coreia do Sul nos ajudará a retomar a construção naval", afirmou o presidente estadunidense

Bandeira da Coreia do SulBandeira da Coreia do Sul - Foto: Canva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que comprará navios da Coreia do Sul e que o país asiático ajudará os americanos a retomarem a construção naval, em comentários antes da reunião com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, nesta segunda-feira, 25.

"Não fazemos mais navios nos EUA, mas a Coreia do Sul nos ajudará a retomar a construção naval. Os sul-coreanos são grandes compradores de equipamentos militares americanos", disse, ao mencionar que o encontro tratará do comércio e a compra de equipamentos militares pelo país. "Não me importo em renegociar o acordo com a Coreia do Sul", acrescentou.

Na ocasião, Trump ainda disse acreditar que pode fazer algo em relação à Coreia do Norte e à Coreia do Sul e citou sua boa relação com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. "Kim Jong-un gostaria de ter encontro comigo. Podemos fazer um grande progresso com a Coreia do Norte", mencionou.

Lee ressaltou que espera trabalhar com EUA na construção naval e em outros setores de manufatura. "Espero que os EUA e a Coreia do Sul cooperem na economia e na tecnologia", pontuou. "Trump é única pessoa que pode fazer progresso em relação à Coreia do Norte", disse.

