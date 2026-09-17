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Internacional

Trump concederá a Xi rara honraria ao recebê-lo no aeroporto

É extremamente raro que o presidente americano, que costuma receber seus convidados de honra diretamente na Casa Branca, se desloque até a pista de pouso

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Encontro entre Donald Trump e Xi Jinping Encontro entre Donald Trump e Xi Jinping  - Foto: Kenny Holston/Pool/AFP

O presidente Donald Trump concederá ao homólogo chinês, Xi Jinping, a rara honraria de recebê-lo ao desembarcar de seu avião na próxima semana para uma visita de Estado a Washington, segundo informações obtidas pela AFP com uma fonte do governo americano.

Uma cerimônia de recepção com a presença do presidente americano está programada. Trump pretende receber Xi com todas as honras, na base aérea de Andrews, onde o avião presidencial chinês deve pousar por volta das 16h00 locais (17h00 de Brasília) da próxima quarta-feira (23), informou a fonte sob condição de anonimato.

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É extremamente raro que Donald Trump, que costuma receber seus convidados de honra diretamente na Casa Branca, se desloque até a pista de pouso.

O precedente mais recente foi a recepção oferecida ao presidente russo, Vladimir Putin, durante um encontro  de cúpula no Alasca há pouco mais de um ano.

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