Sáb, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado10/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Trump conclama Ucrânia a parar de atacar refinarias russas

"É melhor ele parar", disse Trump, e acrescentou que "é hora de a Ucrânia ter um novo presidente", que esteja disposto a aceitar pôr fim à guerra

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou neste sábado (10) seu par da Ucrânia, Volodimir Zelensky, por considerar que os ataques a refinarias de petróleo russas agravam a escassez mundial de diesel, e instou os ucranianos a substituir seu líder.

Trump declarou a jornalistas na Casa Branca que havia dito a Zelensky que fizesse “o que quisesse” contra a Rússia, mas que “não atacasse as refinarias”.

Leia também

• Ataques russos no sul da Ucrânia deixam 15 mortos

• EUA lidera novas negociações de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia

• Bombardeio russo contra dois ônibus deixa ao menos 30 mortos na Ucrânia

“É melhor ele parar”, disse Trump, e acrescentou que “é hora de a Ucrânia ter um novo presidente”, que esteja disposto a aceitar pôr fim à guerra.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter