Guerra
Trump conclama Ucrânia a parar de atacar refinarias russas
"É melhor ele parar", disse Trump, e acrescentou que "é hora de a Ucrânia ter um novo presidente", que esteja disposto a aceitar pôr fim à guerra
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou neste sábado (10) seu par da Ucrânia, Volodimir Zelensky, por considerar que os ataques a refinarias de petróleo russas agravam a escassez mundial de diesel, e instou os ucranianos a substituir seu líder.
Trump declarou a jornalistas na Casa Branca que havia dito a Zelensky que fizesse “o que quisesse” contra a Rússia, mas que “não atacasse as refinarias”.
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“É melhor ele parar”, disse Trump, e acrescentou que “é hora de a Ucrânia ter um novo presidente”, que esteja disposto a aceitar pôr fim à guerra.