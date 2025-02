Trump confirma conversa com Putin e fala em progressos no esforço por fim da guerra na Ucrânia

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo (9), que já conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas não quis dar detalhes sobre quando o telefonema aconteceu e quais foram os detalhes do diálogo.

À bordo do avião presidencial, Trump disse que espera ter mais contatos com o líder russo e que, "no momento apropriado", deve se encontrar pessoalmente com o chefe do Kremlin.

O republicano repetiu que tenta acabar com o conflito em território ucraniano. "Estamos fazendo progressos", garantiu Trump.

