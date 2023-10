A- A+

EUA Trump confirma convites para assumir Câmara dos EUA, mas nega interesse: "objetivo é ser presidente" Nome do ex-presidente foi especulado por deputados para substituir Kevin McCarthy, após deposição do líder na terça-feira

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou, nesta quarta-feira, que não tem a intenção de assumir a Presidência da Câmara dos EUA, após especulações envolvendo o seu nome para assumir o cargo ocupado até ontem pelo republicano Kevin McCarthy.

Em entrevista a repórteres no lado de fora do Tribunal de Nova York, onde responde a um processo de fraude por supostamente inflar o valor de suas empresas, Trump confirmou ter recebido "muitas ligações" sobre a possibilidade de assumir a Presidência da Câmara, mas negou ter interesse em dividir a atenção de sua campanha à Casa Branca com o cargo legislativo.

— Temos algumas pessoas excelentes no Partido Republicano que fariam um excelente trabalho como presidente da Câmara. Meu único foco é ser presidente e, honestamente, tornar a América grande novamente — afirmou o ex-presidente, em fala registrada pela Fox News.

Após a Câmara confirmar a deposição de McCarthy, na terça-feira, o nome de Donald Trump foi citado por alguns deputados republicanos como única alternativa para unir as diferentes alas do Partido Republicano em torno de uma candidatura.

Deputados como Troy Nehls, do Texas, e Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, foram às redes sociais defender o magnata da construção civil — candidato mais bem colocado nas prévias para as eleições de 2024 — como nome ideal.

"O único candidato para presidente [da Câmara] que eu apoio atualmente é o presidente Donald Trump. Ele vai acabar com a guerra na Ucrânia. Ele vai proteger a fronteira. Ele vai acabar com o uso político do governo. Ele vai fazer a energia da América livre novamente. Ele vai aprovar uma lei para parar com cirurgias de mudança de gênero em crianças e manter homens fora dos esportes femininos. Ele vai apoiar nossos militares e nossa polícia. E muito mais!", escreveu Taylor Greene em uma publicação na rede X (antigo Twitter).

Embora a possibilidade pareça fora da realidade, Trump, em tese, realmente poderia ser eleito presidente da Câmara. De acordo com a Constituição americana, a posição de House Speaker (o equivalente a presidente da Câmara no Brasil) não precisa ser ocupada por um membro eleito da Casa Legislativa. Caso fosse indicado pelos deputados e recebesse o número mínimo de votos necessários, o ex-presidente assumiria o cargo.

Por outro lado, ninguém sabe exatamente como seria este processo. Nos mais de 230 anos de História da Câmara dos EUA, a Casa nunca foi presidida por um representante que não fosse um deputado eleito. Não há nenhum precedente sobre como ficariam os quóruns de votação, ou mesmo se Trump, apesar de presidente, teria direito a voto.

