urgente
Trump confirma morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei
"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto", diz presidente norte-americano
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/Várias Fontes/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (28) que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu nos ataques aéreos.
"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.