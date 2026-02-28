A- A+

urgente Trump confirma morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei "Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto", diz presidente norte-americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (28) que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu nos ataques aéreos.

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

