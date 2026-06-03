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Guerra no Oriente Médio Trump confirma que foi duro em conversa com Netanyahu Diálogo evidenciou os laços tensos entre dois aliados de direita que iniciaram a guerra com um ataque contra o Irã no fim de fevereiro, um conflito que se propagou para o Líbano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou uma conversa tensa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ele teria repreendido seu aliado próximo com palavrões.

Em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (3) pelo jornal New York Post, Trump foi questionado sobre uma conversa que teve com Netanyahu por telefone na segunda-feira (1).

"Você disse: 'Você está louco para cara...? O que diabos você está fazendo? Eu ajudei você a ficar fora da prisão'. Isso é verdade? Você falou com ele nesses termos?", perguntou o entrevistador.

"'Sim'", respondeu Trump. "Eu estava um pouco aborrecido com ele por ficar constantemente brigando com o Líbano".

“Eu disse: 'Bibi, temos que parar com isso'”.

Trump acrescentou que tem um “relacionamento muito bom” com Netanyahu. "Nós nos damos bem juntos... Gosto muito do Bibi".

Trump soltou uma série de palavrões devido às ameaças de Israel de bombardear a capital libanesa, Beirute, por temer que tal ação prejudique as negociações com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio, informaram o site Axios e o canal ABC News.

O diálogo evidenciou os laços tensos entre dois aliados de direita que iniciaram a guerra com um ataque contra o Irã no fim de fevereiro, um conflito que se propagou para o Líbano.

A imprensa israelense contesta a descrição da conversa.

Uma fonte da Casa Branca referiu à AFP as publicações de Trump na plataforma Truth Social na segunda-feira, nas quais ele agradeceu a Netanyahu por que disse que era um acordo para não enviar tropas para Beirute.

Segundo a imprensa iraniana, Teerã suspendeu as negociações de paz devido aos ataques de Israel contra o Líbano.

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